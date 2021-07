Ντουράντ: «Οι τελικοί του 2017 ήταν καλύτεροι από τους φετινούς» (pic)

Ο Κέβιν Ντουράντ διάλεξε τους καλύτερους τελικούς του αιώνα που διανύουμε.

Τα... ελάφια είναι μια ανάσα μακριά από τον τίτλο, μετά το breaκ στον πέμπτο τελικό, όπου θαυμάσαμε μία από τις κορυφαίες φάσεις ever με πρωταγωνιστές τους Γιάννη και Χόλιντεϊ.

Οι φετινοί τελικοί συνεχίζουν να είναι εντυπωσιακοί και η αγωνία αναμένεται μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Ο Κέβιν Ντουράντ πάντως απάντησε στο ερώτημα για το ποια είναι η κορυφαία σειρά τελικών στον αιώνα που διανύουμε και διάλεξε τη... μάχη των Ουόριορς με τους Καβς το 2017. Tότε οι... πολεμιστές είχαν επικρατήσει με 4-1 της ομάδας του ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο KD είχε αναδειχθεί MVP των τελικών.

What was your favorite NBA Finals of this century? @KDTrey5 has his pick 👀 pic.twitter.com/K9DxTOSQSA