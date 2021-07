Μπάρτον: Δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του, γίνεται free agent (pic)

Ο Ουίλ Μπάρτον προτίμησε να μείνει ελεύθερος από το συμβόλαιό του με τους Ντένβερ Νάγκετς και να δοκιμάσει την τύχη του στην free agency.

Ο Ουίλ Μπάρτον αρνήθηκε να ανανεώσει το συμβόλαιο των 14.7 εκατομμυρίων δολαρίων, για τη σεζόν 2021-2022, και θα μείνει ελεύθερος. Αυτή τη στιγμή, το πιο πιθανό σενάριο είναι η εκ νέου διαπραγμάτευση ανάμεσα στον Μπάρτον και στους Ντένβερ Νάγκετς, στην ομάδα που αγωνίστηκε για επτά σεζόν.

Ο Μπάρτον τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, χάνοντας σχεδόν 6 εβδομάδες και επέστρεψε στα playoffs, στη σειρά με τους Φοίνιξ Σανς, όπου οι Νάγκετς αποκλείστηκαν με 4-0. Στο τελευταίο ματς της σειράς, σκόραρε 25 πόντους.

Στην κανονική περίοδο (52 φορές βασικός) μέτρησε 12.7 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ.

Longest tenured Nugget with 7 seasons, Barton’s a top priority for Tim Connelly to keep long-term. He started 52 games and averaged 12.7 PPG. He lost several weeks with hamstring injury into start of playoffs, but finished with 25-point performance vs. Suns in elimination game. https://t.co/SV5HNDPmKK