Πανζουλισμός στο Μιλγουόκι με το κάρφωμα του Αντετοκούνμπο! (vid)

Δεν περιγράφεται εύκολα με λόγια αυτό που έγινε στο Μιλγουόκι όταν ο Χόλιντεϊ έκλεψε την μπάλα και ο Γιάννης κάρφωσε για την νίκη κόντρα στους Σανς.

Οι Μπακς έκαναν το καθήκον τους μέσα στο παρκέ και νίκησαν τους Σανς, με την σειρά να είναι πλέον στο 3-2. Το Μιλγουόκι πανηγυρίζει, αλλά έχει μείνει ακόμα ένα βήμα και το ξέρουν όλοι καλά αυτό.

Μια νίκη απέχουν οι Μπακς από το πρώτο τους πρωτάθλημα, μετά το 1971 και το μόνο σίγουρο είναι ότι μια ολόκληρη πόλη βράζει από ενθουσιασμό. Είναι χαρακτηριστικό το βίντεο από το Μιλγουόκι, όπου ο συγκεντρωμένος κόσμος πανηγύρισε έξαλλα το κλέψιμο του Χόλιντεϊ και το κάρφωμα του Γιάννη, τα οποία έδωσαν την νίκη.

Ο Έλληνας σταρ, μετά το τέλος και λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας του, έστειλε ένα σπάνιο μήνυμα στους οπαδούς, τους οποίους κάλεσε να είναι πιο έντονοι από ποτέ σε ένα ιστορικό παιχνίδι.

Deer District reacts to the play of Game 5: Jrue Holiday steals the ball from Devin Booker, and Giannis dunks it on the other end! 🔥 🔥 https://t.co/SmiTKpYEBF pic.twitter.com/H1ZvuMkoYb