Κρις Πολ: «Ακόμα και ο Αντετοκούνμπο περιμένει ότι θα χάσει τις βολές του» (pic)

Ο Κρις Πολ ήταν απογοητευμένος από το ότι η ομάδα του έχανε τα ριμπάουντ, μετά τις βολές του Αντετοκούνμπο και τοποθετήθηκε ανάλογα.

Οι Σανς έχασαν την ευκαιρία και τώρα πρέπει να πάνε στο Μιλγουόκι και να πάρουν πίσω το πλεονέκτημα τους. Η καλή απόδοση των Χόλιντεϊ, Μίντλετον και Αντετοκούνμπο ταυτόχρονα κάνει τα πράγματα πολύ δύσκολα για εκείνους και οι λεπτομέρειες, σίγουρα κάνουν την διαφορά.

Ο Κρις Πολ δεν φάνηκε χαρούμενος με τα ριμπάουντ που χάθηκαν μετά τις άστοχες βολές του Αντετοκούνμπο και σχολίασε το γεγονός. «Όλοι περιμένουν να χάσει την βολή, ακόμα και ο ίδιος», είπε ο CP3, με τον Γιάννη να έχει 4/11 στο Game 5 της σειράς.

Οι βολές του Έλληνα σταρ έχουν γίνει τεράστιο θέμα συζήτησης στα φετινά playoffs, με το ποσοστό του στους Τελικούς να μην είναι καλό πάντως, έχοντας 56,5%.

Chris Paul said they have to be better on the rebounds they couldn’t gather from the missed free throws by Giannis Antetokounmpo: “Everybody is anticipating him to miss, even him.”