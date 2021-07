Γιάννης: «Ο Θανάσης έπαιξε άμυνα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και ίδρωσε» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την απουσία του αδερφού του, Θανάση και στάθηκε στο alley oop νίκης.

Τα... ελάφια είναι μια ανάσα μακριά από τον τίτλο, μετά το breaκ στον πέμπτο τελικό, όπου θαυμάσαμε μία από τις κορυφαίες φάσεις ever με πρωταγωνιστές τους Γιάννη και Χόλιντεϊ.

Ο Έλληνας σταρ κάνει καταπληκτικά πράγματα στους τελικούς και δεν σταματά τα ρεκόρ. Στο Game 5 έβγαλε μια απίθανη φάση με τον Χόλιντεϊ για alley oop, την οποία σχολίασε και μετά το ματς. «Ήταν ένα πολύ μεγάλο κλέψιμο και μία σπουδαία πάσα, που ξεκινά από την εμπιστοσύνη. Θα μπορούσε να έχει ένα καλό σουτ, όμως με εμπιστεύτηκε και σκοράραμε.

Παίξαμε εξαιρετικά, δεν σταματήσαμε να παλεύουμε ακόμα και όταν χάναμε με 16 πόντους. Αυτή τη νοοτροπία έχουμε ως ομάδα. Μένει μια νίκη ακόμα. Να συνεχίσουμε έτσι και να παίξουμε καλά. Θέλω να ξεκουραστώ και στη συνέχεια να είμαι έτοιμος, να το απολαύσω και να κάνω τα πάντα για τη νίκη».

Για την απουσία του αδερφού του, Θανάση είπε: «Ήταν τρομερά δύσκολο να παίξω χωρίς τον αδερφό μου. Νομίζω πως έπαιξε άμυνα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Έβγαλε την μπλούζα του, έπαιξε άμυνα, ίδρωσε».

