Ο Αντετoκούνμπο εμφανίστηκε στην συνέντευξη Τύπου και αποχώρησε αμέσως νιώθοντας άβολα (vid)

Πρόβλημα προέκυψε στην συνέντευξη Τύπου του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού εμφανίστηκε, έδειξε ότι δεν αισθάνεται καλά και αποχώρησε.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε μια μεγάλη παράσταση για ακόμα μια φορά, αλλά μετά το τέλος του αγώνα το σώμα του τον ταλαιπωρούσε. Ο Έλληνας σταρ εμφανίστηκε στην συνέντευξη Τύπου, για να μιλήσει για την νίκη των Μπακς επί των Σανς με 123-119, αλλά δεν κάθισε σχεδόν καθόλου.

Έδειξε να αισθάνεται άβολα, προφανώς κάπου πονούσε και άμεσα αποχώρησε πριν μιλήσει στους δημοσιογράφους. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς ο Γιάννης είχε έντονες κράμπες στο κορμί του και μάλλον κάτι έκανε καλά, αφού μόνος του έχει παραδεχτεί ότι αν δεν έχει κράμπες μετά το παιχνίδι, νιώθει ότι δεν προσπάθησε αρκετά.

Δείτε το βίντεο με τον Αντετοκούνμπο να κάθεται και έπειτα από λίγο να αποχωρεί:

