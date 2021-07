Αντετοκούνμπο: Υπέγραψε αυτόγραφα και φανέλες στους φιλάθλους των Μπακς (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε για άλλη μια φορά την όμορφη σχέση του με τον κόσμο των Μπακς πριν το Game 5 κόντρα στους Σανς (04:00, live Gazzetta, Cosmote Sport 4).

Oι φίλαθλοι των Μπακς έχουν ακολουθήσει την ομάδα τους στο Φοίνιξ για το Game 5 κόντρα στους Σανς (04:00, live Gazzetta, Cosmote Sport 4) και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα μπορούσε να τους χαλάσει χατίρι. Πριν το τζάμπολ του πέμπτου τελικού, βρήκε την ευκαιρία να υπογράψει αυτόγραφα και φανέλες στον κόσμο που τον περίμενε, δείχνοντας ξανά πως ξέρει πολύ καλά τον τρόπο να τους κάνει χαρούμενους.

