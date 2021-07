Ουίζαρντς: Νέος προπονητής ο Ουές Άνσελντ Τζούνιορ (pic)

Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς βρήκανε τον επόμενο προπονητή τους στο πρόσωπο του Ουές Άνσελντ Τζούνιορ, γιου του θρυλικού Ουές Άνσελντ!

Το ΝΒΑ συνηθίζει, τα τελευταία χρόνια, να δίνει ευκαιρίες στους βοηθούς. Και να τους μετατρέπει σε πρώτους προπονητές. Ο τελευταίος που προστέθηκε σε αυτή τη λίστα είναι ο Ουές Άνσελντ Τζούνιορ, μέχρι πρότινος μέλος του επιτελείου των Ντένβερ Νάγκετς.

Ο γιος του θρύλου των Μπούλετς («πρόγονοι» των Ουίζαρντς), Ουές Άνσελντ - ο οποίος ήταν παίκτης και μετέπειτα προπονητής των Μπούλετς και «έφυγε» από τη ζωή στις 2 Ιουνίου 2020 - θα είναι ο αντικαταστάτης του Σκοτ Μπρουκς στον πάγκο της ομάδας της Ουάσινγκτον. Και θα αναλάβει να καθοδηγήσει τους Μπράντλεϊ Μπιλ και Ράσελ Ουέστμπρουκ (αν φυσικά μείνεουν) στην επόμενη σεζόν.

Η συμφωνία θα είναι για τέσσερα χρόνια και αναμένεται να γίνει επίσημη σύντομα.

Wizards offered the job to Denver's associate head coach on Friday, and worked out terms today to complete a formal agreement, sources said. https://t.co/129XXEx5tO