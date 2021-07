Νούρκιτς: «Στην Βοσνία δεν έχουν εμβόλια και στις ΗΠΑ δεν θέλουν να τα κάνουν»

Ο Νούρκιτς αποκάλυψε πως προσπαθεί να αγοράσει εμβόλια για ολόκληρη την Βοσνία, αλλά δεν μπορεί.

Ολόκληρος ο πλανήτης αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες από την πανδημία του κορονοϊού. Μπορεί οι απόψεις που κυκλοφορούν να είναι πάρα πολλές, πλέον να υπάρχει κούραση και απελπισία στον κόσμο, αλλά οι ιστορίες δεν τελειώνουν.

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς, παραδέχτηκε στο ESPN, πως κάνει μια τεράστια προσπάθεια για τους ανθρώπους της χώρας του, αλλά δεν μπορεί να βρει λύσεις. Ο Βόσνιος έχασε την γιαγιά του από κορονοϊό, την περασμένη χρονιά και πλέον κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τους συμπατριώτες του.

«Έχουν δόσεις από εμβόλια, αλλά όχι αρκετά για όλους. Προσπάθησα να αγοράσω για ολόκληρη την χώρα. Βρήκα τα λεφτά, το πλάνο, όλα. Αλλά ακόμα δεν μπορώ να το κάνω. Ακόμα και να βρω τα εμβόλια, μαντεύω ότι οι νόμοι στις ΗΠΑ, δεν επιτρέπουν να πουληθούν, μέχρι να κάνουν εμβόλιο όλοι οι Αμερικανοί. Όλες οι χώρες υποφέρουν και στις ΗΠΑ, το Νο.1 στον κόσμο, έχουν εμβόλια και δεν θέλουν να τα κάνουν. Νομίζω ότι η ανθρωπότητα έχει αποτύχει, γιατί όλοι πρέπει να μπορούν να έχουν εμβόλια, σωστά;»

"I tried to buy it for the whole country. All these countries are suffering & you have the US , obviously the No1 in the world , has the vaccines & people don't want to get vaccinated"- Jusuf Nurkic on trying to buy unused vaccines for his home country of Bosnia and Herzegovina. pic.twitter.com/EK1mIpDHUX