Νοβίτσκι: «Ο τωρινός Ντόντσιτς είναι καλύτερος από εμένα στα καλύτερά μου»!

Ο τεράστιος Ντιρκ Νοβίτσκι υποκλίθηκε εκ νέου στον Λούκα Ντόντσιτς με αφορμή την επιλογή του Σλοβένου σούπερ σταρ των Ντάλας Μάβερικς στο εξώφυλλο του NBA2K22.

Οι δυο τους φιγουράρουν στα δυο εξώφυλλα του NBA2K22. Ο μεν Ντόντσιτς στο main cover, ο δε Νοβίτσκι στο αντίστοιχο της επετειακής έκδοσης για τα 75 χρόνια της λίγκας μαζί με τον Κέβιν Ντουράντ και τον Καρίμ Αμντούλ Τζαμπάρ.

Ο σπουδαίος Γερμανός που έπειτα από 21 σερί σεζόν και ένα πρωτάθλημα ως παίκτης των Ντάλας Μάβερικς, επέστρεψε στον οργανισμό ως ειδικός σύμβουλος και κλήθηκε να σχολιάσει την επιλογή του Ντόντσιτς για εξώφυλλο της δημοφιλούς σειράς video game.

Μεταξύ άλλων, λοιπόν ανέφερε πως «θα έλεγα πως τώρα είναι καλύτερος από εμένα στο prime μου! Τόσο καλός είναι! Στα 22 του χρόνια...».

High praise from one @NBA2K cover star to another 🙏 pic.twitter.com/l4VGElzXYE