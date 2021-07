Μπακς - Σανς: Οι βοηθοί προπονητές των φιναλίστ υποψήφιοι για head coach

Οι assistant του Μάικ Μπουντενχόλζερ στους Μπακς, Χαμ και Λι, όπως και ο βοηθός του Μόντι Ουίλιαμς στους Σανς, Ουίλι Γκριν είναι υποψήφιοι για πάγκους ομάδων τη νέα σεζόν.

Ο Ντάρβιν Χάμ μαζί με τον Τσαρλς Λι που είναι βοηθοί του Μάικ Μπουντενχόλζερ στους Μπακς όπως και ο assistant των Νάγκετς, Ουές Ανσέλντ είναι υποοψήφιο για να αναλάβουν την τεχνική ηγεσία των Ουίζαρντς. Ανσέλντ και Χαμ αποτελούν φαβορί για τη δουλειά.

Από την πλευρά τους οι Πέλικανς είναι μια ανάσα από το να προσλάβουν τον assistant του Μόντι Ουίλιαμς στους Σανς, Ουίλι Γκριν σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι.

Ο Γκριν έχει παίξει 12 σεζόν στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, ενώ τις τελευταίες δύο σεζόν βρίσκεται στους Σανς, ενώ πριν ήταν δίπλα στον Κερ στους Ουόριορς.

