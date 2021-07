Αντετοκούνμπο: «Έφυγα γιατί έπρεπε να πάω για.. τσίσα» (pics & vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής. Έφυγε, τρία λεπτά μετά την έναρξη του Game 4, επειδή έπρεπε να επισκεφθεί την τουαλέτα! Συνάμα παραδέχτηκε ότι περίμενε πως ο Ντιάντρε Έιτον θα κάρφωνε στο πρόσωπό του!

Ο θρυλικός σουτέρ Έντι Τζόνσον, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, έκανε λόγο για... γούρια και προκαταλήψεις, για τη νέα αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, τρία λεπτά μετά την έναρξη του Game 4 των NBA Finals.

Η εξήγηση που έδωσε ο Greek Freak ήταν περισσότερο απλή. «Πήγα, πώς το λέτε εδώ; Για κατούρημα. Και επέστρεψα». Η παραδοχή του Αντετοκούνμπο μοιάζει τόσο αθώα, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινή.

Giannis left game early in game 3 and people wondering why he did it again? Superstitions are a part of Greek culture. He wants to duplicate what happened in game 3. #NBAFinals

Μάλιστα, παραδέχτηκε πως για τον ίδιο λόγο είχε αποχωρήσει και στο Game 3. Τώρα αν το έκανε για γούρι, αυτή είναι μία άλλη κουβέντα!

"I went to take a tinkle and came back"



Protect Giannis at all costs 😂



(via @Bucks)

«Πίστεψα πως θα κάρφωνε...»

Η φάση της τάπας στην προσπάθεια του Ντιάντρε Έιτον να καρφώσει ήταν εξαιρετικά κομβική. Ο Πατ Κόνατον την χαρακτήρισε ως την κορυφαία στην ιστορία των playoffs. O Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπήκε στη διαδικασία της σύγκρισης και των υπερβολών. Και παραδέχτηκε, ξανά με αθωότητα, ότι: «Πίστευα ότι θα καρφώσει, για να είμαι ειλικρινής».

Και συνέχισε, εξηγώντας πως ακριβώς κατάφερε να σταματήσει τον αντίπαλό του: «Είδα τη φάση, ο Πολ προσπάθησε να κάνει τη λόμπα, προσπάθησα να πηδήξω ψηλά κατακόρυφα προς το καλάθι. Ήμουν στην ώρα μου και κατάφερα να βγάλω την άμυνα. Ένιωσα να πηγαίνει προς το καλάθι και ήξερα ότι έπρεπε να καλύψω τη συγκεκριμένη γωνία. Αργοπόρησα. Αν ήμουν από την άλλη πλευρά, θα είχε καρφώσει. Δεν πήδηξα σε αυτόν, αλλά προς το καλάθι. Αν είχε σουτάρει θα ήταν goaltending».