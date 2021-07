NBA: Στο νούμερο 2 των πωλήσεων η φανέλα του Αντετοκούνμπο! (pic)

Η φανέλα του Γιάννη Αντετούνμπο παραμένει μεταξύ των πιο δημοφιλών στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο, φιγουράροντας στο νούμερο 2 των πωλήσεων μεταξύ όλων των ΝΒΑers.

Η σειρά των NBA Finals συνεχίζεται τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Fizerv Forum (15/7, 4π.μ., Cosmote Sport 4 και Live από το Gazzetta), εκεί όπου οι Μπακς θα προσπαθήσουν να κάνουν το 2-2 πριν επιστρέψουν στο Φοίνιξ ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξήγησε τον λόγο που αγωνίζεται με το νούμερο «34».

Στο μεταξύ, η φανέλα του Greek Freak φιγουράρει στο νούμερο 2 των πωλήσεων μεταξύ όλων των NBAers, αφήνοντας πίσω του τον Κέβιν Ντουράντ, τον Λούκα Ντόντσιτς (ο οποίος έγινε εξώφυλλο στο ΝΒΑ2Κ22), τον Τζέισον Τέιτουμ, τον Ντέβιν Μπούκερ, τον Στεφ Κάρι και τον Καϊρί Ίρβινγκ.

Στο νούμερο 1 βρίσκεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος άφησε το «23» και επέστρεψε στο «6» που φορούσε στο Μαϊάμι όταν κατέκτησε τα back-to-back πρωταθλήματα το 2012 και το 2013, έχοντας στο πλευρό του τον Ντουέιν Ουέιντ και τον Κρις Μπος.

1. ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λέικερς)

2. Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μπακς)

3. Κέβιν Ντουράντ (Νετς)

4. Λούκα Ντόντσιτς (Μάβερικς)

5. Τζέισον Τέιτουμ (Σέλτικς)

6. Ντέβιν Μπούκερ (Σανς)

7. Στεφ Κάρι (Ουόριορς)

8. Καϊρί Ίρβινγκ (Νετς)

9. Τζέιμς Χάρντεν (Νετς)

10. Ντέιμιαν Λίλαρντ (Μπλέιζερς)

11. Τρέι Γιανγκ (Χοκς)

12. Τζοέλ Εμπίντ (Σίξερς)

13. Άντονι Ντέιβις (Λέικερς)

14. Τζα Μοράντ (Γκρίζλις)

15. Καουάι Λέοναρντ (Κλίπερς)

The NBA's most popular jersey list and team merchandise list... based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales from the second half of the 2020-21 season. pic.twitter.com/Ve84P5Nrt1