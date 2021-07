Μιλγουόκι Μπακς: Έκσταση από 25.000 φίλους της ομάδας έξω από το «Fiserv Forum»! (vid)

Οι πανηγυρισμοί δεν είχαν... τελειωμό για τους φίλους των Μιλγουόκι Μπακς λίγο μετά το τέλος του Game 3 των NBA Finals.

Τα «Ελάφια» κατάφεραν να μειώσουν τη σειρά των τελικών σε 2-1 μετά την εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και το γεγονός αυτό προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού στους φίλους της ομάδας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι είχαν μαζευτεί 25.000 κόσμος (!!) και έξω από το «Fiserv Forum» όπου είχε στηθεί τρελό πανηγύρι. Τόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα, όσο (και περισσότερο) μετά το τέλος του παιχνιδιού.

Δείτε τι... γινόταν

MOOD IN MILWAUKEE



25,000 strong in the Deer District. pic.twitter.com/qoxlEbXaUY