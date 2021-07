Λόπεζ: «Αυτά που κάνει ο Γιάννης είναι μη ανθρώπινα»! (vid)

Η σειρά των ΝΒΑ Finals μεταφέρεται στο Μιλγουόκι και ο Μπρουκ Λόπεζ αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την απόδοση του Greek Freak απέναντι στους Σανς.

Οι Μπακς υποδέχονται τους Σανς τα ξημερώματα της Δευτέρας (3:00π.μ., Cosmote Sport 4, Live από το Gazzetta) με στόχο το comeback έπειτα από το αρχικό 2-0 των «Ήλιων» στο Φοίνιξ.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στο μαρκάρισμα του Κρις Πολ ενώ ο Μπρουκ Λόπεζ εκθείασε τον Greek Freak για όσα... εξωπραγματικά κάνει στο παρκέ:

«Είναι λίγο στην ανθρώπινη φύση όταν κάποιος είναι τόσο εκπληκτικός. Όταν μάλιστα γίνεται τόσο συχνά, κάποιος μπορεί να μιλήσει για ρουτίνα. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, γιατί μπορεί να τη λάβει κανείς ως αρνητική. Είναι όμως τόσο συχνά όλα αυτά τα μη… ανθρώπινα που κάνει! Εμείς δεν τον θεωρούμε δεδομένο και χρειαζόμαστε τον Γιάννη να είναι ο Γιάννης σε κάθε παιχνίδι».

Brook Lopez on how difficult it is not to take Giannis' greatness for granted.#NBAFinals presented by YouTube TV Media Availability



PHX/MIL Game 3: Sunday, 8pm/et, ABC pic.twitter.com/5nPlGOVMgr