Αντετοκούνμπο: Λίγο πριν από το τζάμπολ η απόφαση για τη συμμετοχή του! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το...παλεύει μέχρι τέλους προκειμένου να δώσει το «παρών» στο Game 1 των τελικών του ΝΒΑ (04:00, live Gazzetta, Cosmote Sport 4)!

Απ' ότι φαίνεται η κατάστασή του πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, με αποτέλεσμα το status του όσον αφορά τη συμμετοχή του στο ματς να... ανεβαίνει ώρα με την ώρα επίπεδα!

Από αμφίβολος, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε «game time decision» όσον αφορά τη συμμετοχή του στον πρώτο τελικό του ΝΒΑ (04:00, live Gazzetta, Cosmote Sport 4) κόντρα στους Φοίνιξ Σανς! Όπερ και σημαίνει ότι θα αποφασιστεί λίγο πριν από το τζάμπολ το αν μπορέσει να δώσει -τελικά- το «παρών» στο Game 1 των NBA Finals!

Reporting with @Malika_Andrews: Milwaukee’s Giannis Antetokounmpo has continued around-the-clock treatment on his left knee with hopes of becoming cleared to play Game 1 of the Finals vs. Phoenix tonight. There’s expected to be a game-time decision on his availability.