Η απάντηση του Μπουντενχόλζερ για την πορεία της υγείας του Αντετοκούνμπο (pic)

Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ για ακόμα μια φορά προσπάθησε να θολώσει το τοπία σχετικά με την ετοιμότητα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Μπακς έχουν αποφασίσει να παίξουν το παιχνίδι τους γύρω από την κατάσταση της υγείας του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Αποφάσισαν να τον δηλώσουν ω αμφίβολο για το πρώτο ματς κόντρα στους Σανς και υπάρχουν πολλά ερωτηματικά.

Το Μιλγουόκι δεν τον βγάζει εκτός, όλα τα βίντεο που ετοιμάζει η ομάδα του τον έχουν ως πρωταγωνιστή και είναι φανερό ότι οι Μπακς κάνουν μια προσπάθεια να πείσουν άπαντες ότι ο ηγέτης τους είναι σε καλή κατάσταση ή καλύτερη απ' 'οτι όλοι μπορεί να πιστεύουν. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Μάικ Μπουντενχόλζερ, ο οποίος συνέχισε να αφήνει στον... αέρα το θέμα.

Ο προπονητής των «Ελαφιών» παραδέχτηκε ότι ο ο Έλληνας σταρ πάτησε παρκέ και έκανε προπόνηση, αλλά όταν τον ρώτησαν τι μπόρεσε τελικά να κάνει απάντησε πως έκανε πρόοδο.

Είναι σαφές ότι οι Μπακς παίζουν με την ψυχολογία των αντιπάλων τους. Ο Αντετοκούνμπο είναι πολύ δύσκολο να είναι έτοιμος και αυτό το ξέρουν όλοι καλά. Όμως σίγουρα το παλεύει ο ίδιος και η ομάδα του θέλει όλοι να πιστέψουν ότι υπάρχει πιθανότητα να βγει στο παρκέ και να παλέψει.

Λίγη υπομονή θα κάνουν όλοι και σε μερικές ώρες θα ξέρουμε ποιοι θα βγουν στο παρκέ για τον πρώτο Τελικό του ΝΒΑ για το 2021.

Mike Budenholzer said Giannis Antetokounmpo did more on-court work today.



Bud declined to expand on exactly what Antetokounmpo was able to do on the court, simply saying he is “making progress.”