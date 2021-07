Ντόντσιτς: Εν μέσω ιστορικής επιτυχίας ακούει κριτική για τον χαρακτήρα του!

Δημοσιογράφος στις ΗΠΑ άσκησε κριτική στον χαρακτήρα του Λούκα Ντόντσιτς, ενώ ο νεαρός Σλοβένος οδηγεί την ομάδα του σε μια ιστορική στιγμή.

Τι να πει κανείς για τον Λούκα Ντόντσιτς. Ο νεαρός Σλοβένος είτε παίζει στο ΝΒΑ, είτε παίζει στην Ευρώπη με την εθνική του ομάδα καταφέρνει να είναι το πρόσωπο της επικαιρότητας. Η Σλοβενία είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της στους Ολυμπιακού Αγώνες και όλα τα χρωστάει σε ένα ξανθομάλλικο αγόρι.

Ο ηγέτης των Μάβερικς πήγε κατευθείαν να ενισχύσει την ομάδα της χώρας του και έκανε εκπληκτικές εμφανίσεις. Ειδικά στον πιο κρίσιμο αγώνα κόντρα στην Λιθουανία, έκανε triple double και μπορεί να πανηγυρίζει μαζί με τους συμπαίκτες του, αφού θα έχει την τιμή να βρεθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Πάντως πίσω στις ΗΠΑ γίνονται... πραγματάκια με έναν δημοσιογράφο να δημιουργεί θέμα, λέγοντας πως ο χαρακτήρας του Ντόντσιτς δεν είναι καλός και αμφιβάλλοντας για το ποιος θα ήθελε να δουλέψει μαζί του.

«Δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι θα ήταν ενθουσιασμένοι να παίξουν με τον Λούκα. Ίσως είναι δύσκολος. Σπουδαίος παίκτης, αλλά στους Μάβερικς φωνάζει στον προπονητή, σους συμπαίκτες του, στους διαιτητές. Πάντα φωνάζει για κάτι. Μπορεί να γίνει ενοχλητικός».

Κάπου εκεί ο πατέρας του Λούκα βγήκε μπροστά και απάντησε στο θέμα που δημιουργήθηκε.

«Δεν ξέρω. ίσως ο δημοσιογράφος είναι η μεγαλύτερη μπασκετική ιδιοφυία. Μην με ρωτάτε τέτοια. Αυτό που κάνει στο ΝΒΑ είναι παραπάνω από σπουδαίο. Μιλάω ως οπαδός του μπάσκετ. Ως πατέρας. Είμαι περήφανος. Δεν φοβάται κανέναν. Έχει την καρδιά και τα κότσια να τα βάλει με οποιονδήποτε. Αυτά που κάνει στα 22 του, όντας και ευρωπαίος, νομίζω κανείς δεν τα κάνει».

Η καλύτερη απάντηση του Ντόντσιτς ήρθε στο παρκέ, οπού βοήθησε την χώρα του να γράψει μια χρυσή σελίδα ιστορίας. Κόντρα στην Λιθουανία είχε 31 πόντους, 11 ριμπάουντ και 13 ασίστ, με την στατιστική να... μιλάει από μόνη της.

