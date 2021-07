Αντετοκούνμπο: «Τρέλα» Θανάση για την υποδοχή στο Μιλγουόκι (vid)

Οι Μπακς επέστρεψαν στο Μιλγουόκι, με τους κατοίκους της πόλης να τους έχουν ετοιμάσει μια θερμή υποδοχή.

Ποιος είπε ότι οι... υποδοχές είναι μόνο ευρωπαϊκό (πολύ περισσότερο ελληνικό) προνόμιο; Και στην Αμερική φρόντισαν να κάνουν... αισθητή την παρουσία τους!

Μετά τη νίκη των Μπακς στην Ατλάντα και την επιστροφή της ομάδας στο Μιλγουόκι, οι... ξάγρυπνοι φίλοι των «Ελαφιών» είχαν ετοιμάσει θερμή υποδοχή στους παίκτες της ομάδας. Τα «Ελάφια» είχαν πάρει το εισιτήριο για τους τελικούς του ΝΒΑ ύστερα από 47 χρόνια και τα μέλη της αποστολής είδαν πραγματική... κοσμοσυρροή στο αεροδρόμιο!

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο το χάρηκε με την ψυχή του, ενώ υπήρχαν πολλοί παίκτες της ομάδας όπως ο Πόρτις και ο Μίντλετον οι οποίοι κατέγραφαν τα πάντα με το κινητό τους, την ώρα που οδηγούσαν!

The best fans in the NBA pulled up to welcome us home!! pic.twitter.com/A7RpIhuzCe