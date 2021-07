Η διαδρομή του Αντετοκούνμπο από τα Σεπόλια, μέχρι τους Τελικούς του ΝΒΑ! (pics)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μέσα σε 8 χρόνια περπάτησε το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής του ΝΒΑ και είναι πανέτοιμος να γράψει το όνομα του στην ιστορία.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να δει κάποιος όλα του τα όνειρα να γίνονται πραγματικότητα;

Πόσος είναι ο χρόνος που κάποιος βλέπει όσα υπάρχουν μέσα στο κεφάλι του, να παίρνουν μορφή και να εκτυλίσσονται σαν μια ταινία, σαν να τα ζει κάποιος άλλος;

Δεν χρειάζεται να μετράει κάποιος...

Όλοι είμαστε εδώ για να παλεύουμε κάθε μέρα, για να φτάσουμε λίγο πιο κοντά σε ό,τι έχουμε ονειρευτεί. Και αυτό κάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Μόνο που εκείνος είναι ξεχωριστός. Είναι ένα ξεχωριστό αγόρι, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα, είδε το πιο σκληρό πρόσωπο της ζωής, αλλά ως μαχητής, πάλεψε και πλέον είναι μπροστά στην μεγαλύτερη πρόκληση της αθλητικής του ζωής.

Το ευλογημένο με ταλέντο εκείνο αγόρι που αγχώθηκε για το πως θα μπει στο αεροπλάνο να προλάβει να είναι στο ντραφτ και από τότε πάλεψε με κάθε πρόκληση. Κάθε μια που ήρθε στον δρόμο του, εκείνος ήταν έτοιμος να την κατακτήσει. Πλέον, του μένει μία και η καλύτερη.

Ένας τίτλος. Αυτό είναι. Από το 2013 και έπειτα έμεινε πιστός στα όσα πίστευε και πλέον μπορεί να καθίσει στα αποδυτήρια, με το τρόπαιο του πρωταθλητή της Περιφέρειας αγκαλιά, να αφήσει πίσω του όσα έχουν γίνει και να συγκεντρωθεί σε έναν νέο στόχο, που είναι ο μεγαλύτερος.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φόρεσε στον παιδικό, ευάλωτο, αδύνατο, πεινασμένο εαυτό του την ασπίδα του ταλέντο του, του θράσους του και της επιμονής για την επίτευξη του στόχου του, κοιτάει άπαντες στα μάτια και με θράσος, τους περνάει και καρφώνει μπροστά σε όλους διαλύοντας λόγια και αμφισβήτηση.

2013/14

Ήταν 28 Απριλίου του 2013, όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ένα παιδί από την Α2 και τον Φιλαθλητικό, έκανε γνωστό ότι θα είναι διαθέσιμος για το ντραφτ εκείνης της σεζόν. Το νεαρό αγόρι από την Ελλάδα, είχε ήδη κινήσει το ενδιαφέρον, αλλά κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την πορεία της ιστορίας. Στις 27 Ιουνίου του 2013, επιλέχθηκε στο Νο15 και στις 30 Ιουλίου του 2013 υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο.

«With the 15th pick in the 2013 NBA Draft, the Milwaukee Bucks select Giannis Antetokounmpo from Athens-Greece. He last played for Filathletikos in Greece»

Έκανε ντεμπούτο στο ΝΒΑ στις 13 Οκτωβρίου του 2013, σε ηλικία 18 ετών και 311 ημερών και την ολοκλήρωσε την σεζόν του συμπαθητικά. Οι Μπακς, δίχως να έχουν καμία τρομερή ομάδα, ολοκλήρωσαν την κανονική διάρκεια με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει 6,8 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ. Αυτή ήταν μόνο η αρχή και συνέχεια είχε μόνιμη πορεία προς τα πάνω.

2014/15

Η επόμενη σεζόν ήταν καλύτερη και για τον «Greek Freak» και για τους Μπακς. Η ομάδα του έκανε ένα βήμα παραπάνω, πήγε μέχρι τον πρώτο γύρο των playoffs και τελικά αποκλείστηκε από τους Μπουλς με 4-2 στην σειρά. Ο Έλληνας σταρ ήδη είχε μπει σε διαδικασία βελτίωσης του εαυτού του και οι αριθμοί του μιλούν από μόνοι τους. Τελείωσε την σεζόν με 12,7 πόντους, 6,7 ριμπάουντ, 2,6 ασίστ και 1 μπλοκ. Ο σταρ του Μιλγουόκι πήρε την... κρυάδα των playoffs και ήταν πανέτοιμος για την επόμενη ημέρα.

2015/16

Η επόμενη σεζόν δεν βρήκε τους Μπακς στο σημείο που ήθελαν, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε πλέον αλλάξει επίπεδο. Μπορεί το Μιλγουόκι να ολοκλήρωσε και πάλι την σεζόν, με την κανονική διάρκεια, οι αριθμοί του Έλληνα σταρ όμως ήταν εντυπωσιακοί. Πλέον, είχε φτάσει στους 16,9 πόντους κατά μέσο όρο, 7,7 ριμπάουντ, 4,3 ασίστ αι 1,4 μπλοκ, με τον κόσμο ήδη να αρχίσει να μαθαίνει για τα καλά το δύσκολο όνομα του.

2016/17

Φτάνοντας στην σεζόν 2016/17, οι Μπακς κατάφεραν και πάλι να μπουν στα playoffs. Ξεκίνησαν με νίκη την πορεία τους κόντρα στους Ράπτορς, αλλά τελικά δεν κατάφεραν να προχωρήσουν και έμειναν πάλι με την χαρά της συμμετοχής στα playoffs.

Ακόμα μια σεζόν που ο Αντετοκούνμπο είχε ανεβάσει τους αριθμούς του και είχε καταφέρει να μπει ακόμα πιο βαθιά στην καρδιά των οπαδών, σε όλο τον κόσμο. Η σεζόν τελείωσε με 22,9 πόντους, 8,8 ριμπάουντ, 5,4 ασίστ και 1,9 μπλοκ. Ο Γιάννης μεταμορφωνόταν αργά, αλλά σταθερά σε ηγέτη του Μιλγουόκι και έναν εκ των πρωταγωνιστών της λίγκας.

2017/18

Κάπως έτσι φτάσαμε και στην σεζόν 2017/18, αλλά συνολικά στους Μπακς δεν είχαν αλλάξει πάρα πολλά. Ο «Greek Freak» ήταν πλέον ο απόλυτος ηγέτης, αλλά η ομάδα έψαχνε την σωστή συνταγή. Ο αποκλεισμός στον πρώτο γύρο των playoffs από τους Σέλτικς έφερε... μια από τα ίδια στο Μιλγουόκι. Οι Μπακς προσπάθησαν, αλλά δεν τα κατάφεραν, με τον Αντετοκούνμπο πάντως να συνεχίζει την πορεία του. Μέσος όρος γι' αυτή την σεζόν ήταν 26,9 πόντους, 10 ριμπάουντ, 4,8 ασίστ και 1,4 μπλοκ.

2018/19

Η επόμενη σεζόν ήταν η καλύτερη της καριέρας του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της ομάδας του, όσα χρόνια ήταν εκείνος εκεί. Οι Μπακς ξεπέρασαν εύκολα στον πρώτο γύρο των playoffs τους Πίστονς, το ίδιο έκαναν με τους Σέλτικς, αλλά δεν τα κατάφεραν στους Τελικούς της Ανατολής κόντρα στους Ράπτορς. Μια σειρά που ξεκίνησα με 2 νίκες, αλλά μετά κατέρρευσαν και έχασαν με 4-2.

Το όνειρο των Τελικών, θα παρέμενε όνειρο, αλλά ο Γιάννης είχε φτάσει πλέον στο υψηλότερο σημείο. MVP της κανονικής διάρκειας και όχι άδικα. Την σεζόν την ολοκλήρωσε με 27,7 πόντους, 12,5 ριμπάουντ, 5.9 ασίστ, 1,5 μπλοκ. Η καταπληκτική πορεία των Μπακς στην κανονική διάρκεια και η δική του παρουσία ως απόλυτος ηγέτης πλέον, είχε αλλάξει για τα καλά τα δεδομένα και όλοι μετρούσαν αντίστροφα για το επόμενο σκαλί.

2019/20

Πέρυσι ήταν μια ιδιαίτερη σεζόν, αφού ο κορονοϊός ανέτρεψε τα πάντα και στον αθλητισμό. Οι Μπακς συνέχισαν από εκεί που είχαν μείνει την περασμένη σεζόν. Με απόλυτη φόρα στην κανονική διάρκεια, έφτασαν μέχρι τους ημιτελικούς. Κούραση, ο τραυματισμός του Έλληνα σταρ και το καταπληκτικό Μαϊάμι, όλα συντέλεσαν για να τελειώσουν αποτυχημένα την σεζόν. Αυτό δεν σταμάτησε πουθενά τον Αντετοκούνμπο.

Δεύτερη συνεχόμενη φορά MVP του ΝΒΑ και με αριθμούς... τρομαχτικούς. Με 29,5 πόντους κατά μέσο όρο, 13,6 ριμπάουντ, 5,6 ασίστ και 1 μπλοκ ήταν και πάλι καταπληκτικός, με άπαντες να υποκλίνονται στα προσόντα του. Το φθινόπωρο τον βρήκε να μιλάει για το νέο του συμβόλαιο και κόντρα σε όλους και σε όλα έμεινε στο Μιλγουόκι. Δεν κυνήγησε την ασφάλεια ενός δεύτερου σταρ, έμεινε εκεί που τον πίστεψαν, τον αγάπησαν και μπορεί ακόμα και από τώρα να αισθάνεται δικαιωμένος.

2020/21

Οι Μπακς άκουσαν πολλά. Φέτος δεν ήταν τόσο εντυπωσιακοί στην κανονική διάρκεια και έκαναν ήττες, οι οποίες έφερναν σχολιασμό. Πήραν την τρίτη θέση, αλλά αυτό δεν τους πτόησε. Ο Έλληνας σταρ πίστευε στο ταλέντο της ομάδας του, το επικοινωνούσε και καλά έκανε. Οι Μπακς ξεπέρασαν το εμπόδιο του Μαϊάμι, απέκλεισαν τους τρομερούς Νετς και έφτασαν στους Τελικούς ξεπερνώντας το εμπόδιο των Χοκς. Τ

ο άτσαλο πέσιμο του Αντετοκούνμπο, που πάτησε άσχημα στο γόνατο του, τον έβγαλε εκτός, αλλά η ομάδα του και οι συμπαίκτες του φρόντισαν να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο. Οι μέσοι όροι του λένε 28,1 πόντους,11 ριμπάουντ, 5,9 ασίστ και 1,2 μπλοκ. Και πλέον είμαστε εδώ, 8 χρόνια μετά την αφετηρία του ταξιδιού να έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τον Γιάννη στους Τελικούς. Κανείς δεν ξέρει αν ο Αντετοκούνμπο θα γίνει πρωταθλητής φέτος. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Το μόνο σίγουρο είναι η σημερινή ημέρα δεν είναι σαν τις άλλες.

Ο Γιάννης για ακόμα μια φορά μας έδειξε πως είναι να παλεύεις και να προσπαθείς για τα μεγαλύτερα όνειρα και όσοι τελευταίοι έχουν μείνει να μην πιστεύουν, ήρθε η στιγμή να το κάνετε.