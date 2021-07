Μιλγουόκι Μπακς: Πανηγυρισμοί μέχρι πρωίας στην πόλη, χαμός στα αποδυτήρια

Οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στους τελικούς του ΝΒΑ μετά το 1974 και όπως ήταν λογικό και αναμενόμενο, ακολούθησαν... ουκ ολίγοι πανηγυρισμοί!

Η πολιτεία του Ουισκόνσιν βρίσκεται στο... πόδι μετά τη μεγάλη νίκη των Μπακς επί των Χοκς στο Game 6 της σειράς και τη πρόκριση στους τελικούς του ΝΒΑ.

Οι κάτοικοι του Μιλγουόκι «ξεχύθηκαν» στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την επιτυχία της ομάδας τους ως πρωταθλητές της Ανατολικής Περιφέρειας, ενώ είχαν κατακλύσει και όλους τους χώρους έξω από το «Fiserv Forum».

Την ίδια ώρα είχε στηθεί τρελό πανηγύρι στα αποδυτήρια της ομάδας, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην... αποχωρίζεται καθόλου το τρόπαιο της Ανατολής!

Δείτε τα χαρακτηριστικά βίντεο των Μπακς

Keep the celebration going!!



Meet the team TODAY at 1:30am/ct at Signature Flight Support (923 E Layton Ave)!! pic.twitter.com/WX5EZNdwtD — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 4, 2021