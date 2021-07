ΛεΜπρόν: Παρακολούθησε ματς του γιου του, Bronny και έδωσε οδηγίες (vid)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είδε ακόμα ένα ματς του γιου του, Bronny από κοντά και του έδωσε πολύτιμες συμβουλές.

Πάντα παλεύει για να βρίσκεται κοντά στον γιο του, Bronny, ο ΛεΜπρόν όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες με τις υποχρεώσεις των Λέικερς.

Τώρα που έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια των playoffs, βρήκε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ματς του γιου του και να του δώσει τις συμβουλές για να γίνει καλύτερος.

Μάλιστα στην τελευταία φάση του ματς, ο «Βασιλιάς» του φώναζε να ξεμαρκαριστεί για να πάρει το σουτ, κάτι που έκανε ο Bronny, πήρε την προσπάθεια, αλλά βρήκε σίδερο, χάνοντας την ευκαιρία να δώσει στην ομάδα του τη νίκη.

Δείτε τη φάση και τα όσα είπαν πατέρας και γιος

A look at @KingJames coaching Bronny from the sidelines.



(via @DomContini) pic.twitter.com/q0K4vTQv7z