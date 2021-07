«Όχι» των 76ers σε Πέισερς για ανταλλαγή Μπρόγκντον-Σίμονς

Οι Ιντιάνα Πέισερς πρότειναν ανταλλαγή στην Φιλαντέλφεια για τον Μπεν Σίμονς, ωστόσο βρήκαν... κλειστή την πόρτα των 76ers!

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Τζέισον Ντούμας από το Bleacher Report, οι Ιντιάνα Πέισερς πλησίασαν τους 76ers για τον Μπεν Σίμονς!

Αν και η ομάδα της Ιντιανάπολις ήθελε τον Αυστραλό point guard, η Φιλαντέλφεια δεν φαίνεται διατεθειμένη να τον δώσει. Συγκεκριμένα οι Πέισερς πρόσφεραν στους 76ers τον Μάλκολμ Μπρόγκντον και ένα draft pick πρώτου γύρου. Παρόλα αυτά οι Σίξερς είπαν «όχι» στην Ιντιάνα.

Ο Μπρόγκντον αγωνίστηκε φέτος σε 56 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 21,2 πόντους, 5,9 ασίστ και 5,3 ριμπάουντ, ενώ ο Σίμονς είχε αντίστοιχα 14,3 πόντους, 7,2 ριμπάουντ και 6,9 τελικές πάσες.

