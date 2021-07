Χοκς: Έχουν 16% πιθανότητες πρόκρισης μετά το 3-2 (pic)

Μόνο το 16% των ομάδων που έχουν βρεθεί πίσω με 3-2 στο σκορ σε μια σειρά έχουν προκριθεί, με τους Χοκς να θέλουν να αυξήσουν το ποσοστό.

Οι Μπακς έκαναν το 3-2 στη σειρά των τελικών Ανατολής και πλέον έχουν δυο ευκαιρίες για να προκριθούν στα NBA Finals. Τα... γεράκια βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση μετά το ρεσιτάλ του Μπρουκ Λόπεζ στο Game 5 και καλούνται να κάνουν κάτι που έχουν πετύχει ελάχιστες ομάδες στην ιστορία των playoffs.

Η Ατλάντα θα πρέπει να πάρει τα δύο επόμενα ματς για να επιστρέψει σε τελικούς για πρώτη φορά μετά το 1961. Μόνο το 16% των ομάδων που βρέθηκαν πίσω σε μια σειρά playoffs, έχει καταφέρει να πάρει την πρόκριση με ανατροπή. Οι Χοκς έχουν καταφέρουν να επιστρέψουν από το 3-2 κατά τους στον πρώτο γύρο του 2010 με αντίπαλο τους Μπακς. Λέτε να ξαναγίνει;

Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τους Χοκς, οι οποίοι έπαιξαν στα δύο τελευταία παιχνίδια χωρίς τον ηγέτη τους, Τρέι Γιανγκ και θα πρέπει να επιστρέψουν από την... κόλαση.

Hawks now have to win 2 games to make their 1st Finals since 1961.



Only 16% of teams facing a 3-2 deficit have gone on to win the series and over half don't even get to a Game 7.



Atlanta last successfully overcame a 3-2 deficit in the 1st Round of 2010 against the... Bucks. pic.twitter.com/kpyBfUKsoP