Ο Σακίλ έστειλε τους Χοκς για... ψάρεμα (vid)

Οι Χοκς βλέπουν πλέον κατάφατσα τον αποκλεισμό από τους NBA Finals έπειτα από την ήττα τους από τους Μπακς στο Game 5 και ο Σακίλ Ο' Νιλ είχε ένα μήνυμα να τους στείλει.

Οι Χοκς παρατάχθηκαν στο Fiserv Forum απέναντι στους Μπακς δίχως τον Τρέι Γιανγκ, ο οποίος υπέστη οστικό οίδημα όταν πάτησε στο πόδι του διαιτητή στο Game 3 της σειράς με τα «Ελάφια» και απουσίασε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, δίχως να καταφέρουν να κοντράρουν τους γηπεδούχους.

Το Μιλγουόκι επικράτησε με 123-112 και έκανε το 3-2 στη σειρά των τελικών στην Ανατολή, απέχοντας πλέον μια νίκη μακριά από την πρόκριση στους NBA Finals για πρώτη φορά έπειτα από το 1974 και ο Σακίλ Ο' Νιλ βιάστηκε να στείλει τους Χοκς για ψάρεμα!

.@SHAQ's message to Atlanta ahead of Game 6 was something else 🤣 pic.twitter.com/LjQEVZbsoI