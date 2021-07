Αντετοκούνμπο στους φίλους του Μιλγουόκι: «Να είστε φωνακλάδες απόψε» (pic)

Το ερωτηματικό για τη συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Game 5 με τους Ατλάντα Χοκς (2/7, 03:30) εξακολουθεί να υπάρχει. Ο ίδιος φρόντισε να στείλει το μήνυμά του στους φίλους των Μπακς.

«Αυτό είναι το σπίτι μας. Να είστε φωνακλάδες απόψε», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον λογαριασμό του στο twitter και προκάλεσε φρενίτιδα!

Αυτό ήταν και το πρώτο tweet του από τις 14 Μαΐου, δηλαδή πριν από ενάμισι μήνα!

Την ώρα που οι περισσότεροι θέλουν να μάθουν αν θα αγωνιστεί στο Game 5 απέναντι στους Ατλάντα Χοκς, το μήνυμα του Greek Freak μοιάζει διφορούμενο: Φωνάξτε, γιατί δεν μπορώ να αγωνιστώ ή φωνάξτε και θα είμαι στο παρκέ; Λίγη υπομονή ακόμα...

This is our house! Be loud tonight 🙏🏽