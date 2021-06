Τουλάχιστον ένας σταρ σε κάθε ομάδα των playoffs έχει τραυματιστεί φέτος! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο και είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με τους σταρ των ομάδων στα φετινά playoffs.

Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που πάτησε περίεργα στο παρκέ και αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγώνα κόντρα στους Χοκς. Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί, αν και η εικόνα είναι αρκετή για να τρομάξει τον οποιοδήποτέ.

Στα φετινά playoffs, τα οποία έρχονται να ολοκληρώσουν μια πολύ δύσκολη και απαιτητική σεζόν, αυτό που έχει συμβεί με τους τραυματισμούς είναι πραγματικά περίεργο. Σχεδόν κάθε σταρ, όλων των ομάδων που βρέθηκαν στα φετινά playoffs είχε έναν σοβαρό τραυματισμό κάνοντας τα δεδομένα να αλλάζουν συνέχεια.

Οι Λέικερς είχαν τον Ντέιβις, οι Μπακς τον Αντετοκούνμπο, ο Γιανγκ έμεινε εκτός για τους Χοκς, ο Κρις Πολ για τους Σανς, ο Λέοναρντ είναι εκτός, Ίρβινγκ και Χάρντεν αντιμετώπισαν προβλήματα για τους Νετς και ο Μάρεϊ έμεινε εκτός για τους Νάγκετς.

Η σεζόν που πέρασε, ήρθε για να... κολλήσει στην προηγούμενη, οι περισσότεροι παίκτες αναγκάστηκαν να παίξουν πολλά μαζεμένα παιχνίδια και φαίνεται ότι αυτό δημιουργεί θέματα τραυματισμών.

