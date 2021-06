Ουόριορς: Θέλουν τον Σιάκαμ, δίνουν τον Ουάισμαν και pick! (pic)

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς αναζητούν τον τρόπο για να αποκτήσουν τον Πασκάλ Σιάκαμ. Και για χάρη του είναι έτοιμοι να αποχωριστούν τον Τζέιμς Ουάισμαν, αλλά και τουλάχιστον μία επιλογή στο Draft!

Η off season για τους Γκόλντεν Στέιτ Ουοριορς ξεκίνησε νωρίς. Ο αποκλεισμός τους από τα playoffs, μέσα από τη διαδικασία του play-in tournament, τους έφερε γρήγορα στο τραπέζι του σχεδιασμού.

Σύμφωνα με το Athletic, μεγάλος στόχος τους είναι ο Πασκάλ Σιάκαμ των Τορόντο Ράπτορς! Και για να τον αποκτήσουν, ειναι έτοιμοι να αποχωριστούν το Νο2 του περσινού Draft, τον Τζέιμς Ουάισμαν! Αλλά και τουλάχιστον μία επιλογή από τα επόμενα Draft. Φέτος, οι Ουόριορς επιλέγουν στο Νο7.

Τη σεζόν που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Ουάισμαν μέτρησε 11.5 πόντους, 5.8 ριμπάουντ. 0.7 ασιστ.

Ενώ ο Σιάκαμ είχε 21.4 πόντους, 7.2 ριμπάουντ και 4.5 ασιστ και κουβαλάει ένα συμβόλαιο τριών ακόμα ετών, αξιας 100 εκατομμυρίων δολαρίων!

