Τάι Λου: Έχει το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ όταν βρίσκεται σε αγώνα αποκλεισμού! (ic)

Ο Τάι Λου έχει το... μαγικό ραβδάκι. Η επικράτηση των Λος Άντζελες Κλίπερς στο Game 5 απέναντι στους Φοίνιξ Σανς, βελτίωσε το ρεκόρ του σε 10-2, όταν πρόκειται για αναμετρήσεις που μπορεί να φέρουν τον αποκλεισμό των ομάδων του!

Ο Τάι Λου έχει... ακούσει πολλά και διάφορα. Στα χέρια του βρίσκεται ένα δακτυλίδι, από τα χρόνια των Κλίβελαντ Καβαλίερς. Στη μεγαλύτερη ανατροπή όλων, στα χρόνια των Τελικών του ΝΒΑ.

Η πορεία του στους πάγκους, συνοδεύεται και από αμφισβήτηση. Δίκαιη ή άδικη. Μόνο που ο προπονητής των Λος Άντζελες Κλίπερς, ο οποίος τη φετινή σεζόν έχει ήδη βρεθεί σε 18 αγώνες playoffs, διαθέτει το καλύτερο ρεκόρ (με μίνιμουν τους 10 αγώνες) στο ΝΒΑ με 10 νίκες και 2 ήττες, όταν πρόκειται για αγώνα που μπορεί να φέρει αποκλεισμό!

Κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς... επιβιωσε δύο φορές (στο 3-2 και στο 3-3), ενώ πρόσθεσε άλλη μία νίκη στο Game 5 απέναντι στους Φοίνιξ Σανς πριν από μερικές ώρες.

