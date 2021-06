Αντετοκούνμπο: Έφτασε τις εννιά double double 30άρες και... κυνηγά Σακίλ! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνέχισε τις 30άρες με double double στην postseason και κυνηγά τον Σακίλ.

O Γιάννης συνέχισε τις υψηλές πτήσεις του στα playoffs και έβαλε το λιθαράκι του για τη νίκη των Μπακς στο Game 3 κόντρα στους Χοκς. Ο Έλληνας σταρ είχε 33 πόντους, 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ, όντας ο πρωταγωνιστής του ματς φυσικά μαζί με τον Κρις Μίντλετον που καθάρισε στο τέλος, βάζοντας 20 στην τελευταία περίοδο.

Ο Greek Freak με αυτό το τρόπο έφτασε τις 9 double double 30άρες στα playoffs, οι περισσότερες στην postseason μετά τις 13 του Σακίλ Ο'Νίλ το 2000, μια χρονιά που ο Diesel πήρε πρωτάθλημα με τους Λέικερς.

Ο Αντετοκούνμπο χρειάζεται άλλα πέντε τέτοια ματς για να ξεπεράσει τον Shaq Attack που δεν σταματά να αποθεώνει τον Γιάννη.



