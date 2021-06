Ο Γιανγκ βιάστηκε να... χορέψει και ο Ντιακιτέ τον κορόιδεψε! (vid)

Ο Γιάνγκ θέλησε από νωρίς να προκαλέσει τους αντιπάλους του, αλλά αυτή την φορά δεν του πήγε καλά και ο Ντιακιτέ ήταν εκεί για να του απαντήσει.

Ο Τρέι Γιανγκ είναι γνωστό ότι διασκεδάζει τα παιχνίδια και θέλει να προκαλεί και τους αντιπάλους του. Στο Game 1 κόντρα στους Μπακς έβαλε 48 πόντους και είχε όρεξη, γεγονός που εκνεύρισε και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο νεαρός γκαρντ ξεκίνησε ζεστός και στο Game 2 και θέλησε πάλι να τραβήξει πάνω του την προσοχή κουνώντας τους ώμους του, μετά από ένα τρίποντο. Ο Ντιακιτέ δεν το πήρε πολύ καλά και περίμενε το τέλος του παιχνιδιού για να απαντήσει.

Ο άσος των Μπακς έκανε την χαρακτηριστική κίνηση του Γιανγκ, πικάροντας τον αντίπαλο του, μετά το τέλος του ματς και την εύκολη νίκη των «Ελαφιών».

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η σειρά έχει τεράστια ενδιαφέρον τώρα που... μετακομίζει στην Ατλάντα.

Trae breaking out the shimmy early, 8 points in the first 👀pic.twitter.com/SJbz0rql6I