Αντετοκούνμπο: «Να κυριαρχήσουμε στην άμυνα και στην Ατλαντα»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε στην ένταση που έβγαλαν οι Μπακς κόντρα στους Χοκς.

Οι Μπακς ισοφάρισαν τη σειρά με τους Χοκς σε 1-1, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι για άλλη μια φορά εντυπωσιακός.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού στάθηκε στην κυριαρχία της ομάδας του στην άμυνα: «Παίξαμε πιο επιθετικά στην άμυνα, πιστεύαμε πως έπρεπε να έχουμε πάρει και τον πρώτο αγώνα αλλά δεν τα καταφέραμε. Ήμασταν συγκεντρωμένοι και ως ομάδα μπορέσαμε να κερδίσουμε τον δεύτερο αγώνα.

Πρέπει να παίξουμε έτσι και στην Ατλάντα, με την ίδια ένταση, κάθε κατοχή την φορά, να κυριαρχήσουμε στην άμυνα για να μπορέσουμε να κερδίσουμε».

"We came focused each possession at a time." pic.twitter.com/ex27fwjZAi