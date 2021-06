Aντετοκούνμπο: Κυρίαρχος στη ρακέτα στους δύο τελικούς, θύμισε Σακίλ! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε φοβερά πράγματα στο... ζωγραφιστό στους δύο πρώτους τελικούς με Χοκς.

Είναι ασταμάτητος στη ρακέτα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και συνέχισε να το δείχνει και στους τελικούς Ανατολής με τους Χοκς. Όπως αναμενόταν, ο Greek Freak έχει κάνει θραύση στο... ζωγραφιστό στα 2 πρώτα ματς, όντας ο δεύτερος παίκτης που μετρά 50+ πόντους στη ρακέτα την τελευταία 25ετία στα playoffs.

Φυσικά ο άλλος δεν θα μπορούσε να μην είναι ο Σακίλ Ο'Νίλ που το έχει κάνει 6 φορές. Οι Μπακς πήγαν στο 1-1, με τον Έλληνα σταρ να διαλύει τα πάντα στο διάβα του. Δεν γίνεται να κάνεις κάτι για να τον σταματήσεις.

Giannis Antetokounmpo is the 2nd player to score 50 points in the paint in the first 2 games of a series over the last 25 postseasons, joining Shaquille O'Neal. Shaq did this 6 times. pic.twitter.com/BHM73rnV7e