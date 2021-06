ΝΒΑ: Στους Μάβερικς για τέσσερα χρόνια ο Κιντ (pic)

Ο Τζέισον Κιντ κατέκτησε το πρωτάθλημα με τους Μάβερικς ως συμπαίκτης του Ντιρκ Νοβίτσκι. Πλέον επιστρέφει στο Ντάλας μετά από το 2012 ως head coach , υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο με τους Τεξανούς.

Ο βετεράνος γκαρντ έπαιξε στους Μάβερικς σε δυο διαφορετικές περιόδους. Αρχικώς το 1994-96 κι εν συνεχεία το 2008-12. Πλέον επιστρέφει για την τρίτη θητεία του στους Τεξανούς, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο με το Ντάλας, αντικαθιστώντας τον Ρικ Καρλάιλ, ο οποίος συμφώνησε με τους Πέισερς.

Ο Τζέισον Κιντ, λοιπόν είναι ο εκλεκτός για να επαναφέρει το Ντάλας στον δρόμο των επιτυχιών, κάτι που είχε πράξει σαν παίκτης το 2011 στο μοναδικό πρωτάθλημα της ιστορίας του οργανισμού.

Ο πρώην προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, ήταν ο άνθρωπος που... εκτόξευσε τον «Greek Freak» και τον απελευθέρωσε, κάνοντας τον καλύτερο παίκτη. Πλέον θα διαχειριστεί το project Λούκα Ντόντσιτς.

