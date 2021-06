Τρέι Γιανγκ: Γεμάτη ρεκόρ η πρώτη του εμφάνιση σε Τελικούς!

Ο Τρέι Γιανγκ έκανε μια εμφάνιση πέρα από κάθε φαντασία κόντρα στους Μπακς και διέλυσε όλα τα ρεκόρ.

Τα λόγια είναι περιττά όταν κάποιος κοιτάει το τι έκανε ο Τρέι Γιανγκ στο πρώτο ματς των Τελικών της Ανατολής. Ο νεαρός γκαρντ διέλυσε την στατιστική με μια ιστορική εμφάνιση και... έκανε πλάκα με την άμυνα των «Ελαφιών». Η τεράστια νίκη των Χοκς κόντρα στους Μπακς με 116-113, έχει την υπογραφή του πάνω της με μεγάλα γράμματα.

Όπως είναι λογικό ο νεαρός παίζει για πρώτη φορά σε playoffs και ειδικά σε Τελικούς και δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Στάθηκε καλύτερα απ' όσο μπορούσε να ονειρευτεί, έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση και τα ρεκόρ της ξεπερνούν κάθε φαντασία.

Αρχικά σκόραρε ή έδωσε ασίστ για τους 72 πόντους του Game 1, από τους 116 δηλαδή το 62%, με τους 18 από τους 28 της 4ης περιόδου και 14 από τους τελευταίους 16. Είναι οι περισσότεροι σε Τελικούς στην ιστορία. Παράλληλα, είναι ο πρώτος παίκτης της ιστορίας με 45 πόντους και 10 ασίστ σε τελικούς Περιφέρειας.

Οι 48 πόντοι που έβαλε είναι οι περισσότεροι από παίκτη των Χοκς, μετά τον Ντομινίκ Ουίλκινς και το 1988. Εκτός από όλα αυτά, είναι ρεκόρ πόντων σε ντεμπούτο Τελικών περιφέρειας, με τον Γιανγκ να περνά στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Εκτός από τους αριθμούς ο Γιανγκ πέταξε alley oop στο ταμπλό και ξεπέρασε με ντρίπλες παίκτη της καλύτερης αμυντικής ομάδας, επιδεικνύοντας την τεχνική του, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να νιώθει σίγουρα άβολα. Σχετικά με την ηλικία του «έπιασε» ΛεΜπρον Τζέιμς και Κόμπι Μπράιαντ με 48 πόντους πριν καν κλείσει τα 23 του χρόνια.

Και κλείνοντας και χωρίς να είναι καθόλου λιγότερο εντυπωσιακό, ο Γιανγκ είχε περισσότερα floaters από 19 ομάδες του ΝΒΑ, σε μόλις 63 εμφανίσεις στην κανονική διάρκεια, δίνοντας νέα διάσταση στο παιχνίδι του μπάσκετ γενικά.

Trae Young scored or assisted on 72 of the Hawks 116 points (62%), including 18 of their 28 4th quarter points AND on 14 of their final 16 points in the 4th.



Pretty good conference finals debut pic.twitter.com/Eg6zpcdY7v — Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) June 24, 2021

Trae Young is the first player in NBA history with 45 points and 10 assists in a Conference Finals game.



(Submitted by @keerthikau) pic.twitter.com/WyoEojRFBs — StatMuse (@statmuse) June 24, 2021

Trae Young's 48 points are the most in a playoff game by a Hawks player since Dominique Wilkins in 1988 👏 pic.twitter.com/CJRD424UE4 June 24, 2021

Most points in Conference Finals debut:



48 — Trae Young

47

46

45

44

43

42

41 — Amar’e Stoudemire

40 — Kevin Durant

40 — Devin Booker



He is 22 years old. pic.twitter.com/5bKkgYayKK — StatMuse (@statmuse) June 24, 2021

in his first ever conference finals game trae young:



+ scored 48 points

+ had 11 assists

+ had 6 rebounds

+ threw an alley oop off the backboard

+ crossed up an all-defensive first team defender into the multiverse and then shimmied on him before hitting a 3



unbelievable — Shea Serrano (@SheaSerrano) June 24, 2021

Trae Young’s 48 PTS tonight ties LeBron James and Kobe Bryant for the most points scored in a postseason game in NBA history before turning 23 years old.



LeBron James: 48 points on 05/31/2007

Kobe Bryant: 48 points on 05/13/2001 pic.twitter.com/ZeQcvAFZEn — NBA History (@NBAHistory) June 24, 2021