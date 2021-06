Έιτον: Τo... τέρας σταθερότητας των Σανς κοιτάζει το πρωτάθλημα! (pics & vid)

Ο Ντιάντρε Έιτον συνεχίζει την εξαιρετική δουλειά του στα playoffs και το Gazzetta γράφει για τον υποτιμημένο... γίγαντα των Σανς που αξίζει παραπάνω σεβασμό με τα πεπραγμένα παρκε.

Oι Σανς κατάφεραν να... κλέψουν τη νίκη από τους Κλίπερς, αφού το alley oop buzzer beater του Έιτον μετά από την πάσα του Κράουντερ έγραψε το 2-0 στους τελικούς Δύσης.

Οι... ήλιοι είναι η πιο καυτή ομάδα στο ΝΒΑ με 9 σερί νίκες στα playoffs και το Gazzetta γράφει για τον βασικό σέντερ του Φοίνιξ που έχει πάρει τις μάχες στη ρακέτα κόντρα σε όλους στην postseason και δίνει σιγουριά στους Μπούκερ (έκανε ράμματα στη μύτη λόγω σύγκρουσης με Μπέβερλι) και Πολ να λάμψουν, ξέροντας πως εκείνος θα αντέξει τους κραδασμούς στο ζωγραφιστό. Ένας παίκτης που δεν σταματά να βελτιώνεται

Μοιραία τα φωτα στους φετινούς Σανς στρέφονται στον Κρις Πολ και τον Ντέβιν Μπούκερ, τους ηγέτες των Σανς. Όμως ο Ντιάντρε Έιτον αξίζει δύο γραμμές να γράψεις για εκείνον, αξίζει παραπάνω credits γιατί αυτά που κάνει ανεβάζουν επίπεδο την ομάδα. Αντέχει μόνος του μέσα στη ρακέτα σε όλα τα playoffs χωρίς να έχει βοήθεια. Έναν τέτοιο ψηλό χρειάζεσαι αν θες να αυξήσεις τις πιθανότητες σου για πρωτάθλημα.

Kόντρα στους Λέικερς είχε 77% εντος πεδιάς, 15.8 πόντους και 10.7 ριμπάουντ, παίρνοντας όλες τις μάχες με τους ψηλούς των πρωταθλητών. Κόντρα στους Νάγκετς είχε 14.3 πόντους, 10.5 ριμπάουντ και 58% εντός πεδιάς.

Τέλος στα 2 παιχνίδια απέναντι στους Κλίπερς, έχει εκτοξεύσει το μέσο όρο στο σκοράρισμα, καλύπτοντας τον Κρις Πολ και έχει 22 πόντους και 11.5 ριμπάουντ. Επιπλέον σουτάρει με το φοβερό 75% εντός πεδιάς.

Deandre Ayton is the first player with 5 games of 20 points on 70% shooting in a single postseason since Dwight Howard in 2009. pic.twitter.com/7ZpWQJrcT6