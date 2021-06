Euroleague: Σαντ Ρος και Ουάιτ στο TOP 10 των putback καρφωμάτων (vid)

Η Εuroleague έφτιαξε video με τα κορυφαία putback καρφώματα και οι Σαντ Ρος και Ουάιτ έκλεψαν την παράσταση.

Συνεχίζει τα TOP 10 η Εuroleague και αυτή τη φορά περιλαμβάνει τα καλύτερα putback καρφώματα. Στις δέκα καλύτερες φάσεις βρίσκονται οι Άάρον Ουάιτ και Χάουαρντ Σαντ Ρος, αλλά στην κορυφή συναντάμε παίκτη της Μπαρτσελόνα. Ο Καλάθης αστόχησε και ο Χάνγκα ήρθε με φόρα για να τρελάνει κόσμο και να διαλύσει τον Γκεντράιτις.

Απολαύστε φοβερές πτήσεις και θέαμα στο video των διοργανωτών που ποτέ δεν μας αφήνουν παραπονεμένους.

Following UP!



The TOP 10 PUT-BACK DUNKS of the season 👀



'Top Plays' | @TurkishAirlines pic.twitter.com/sYmmqgvBfR