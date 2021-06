Τρέι Γιανγκ: Η κίνηση των Χοκς που φτιάχνει τον επόμενο μεγάλο σταρ του ΝΒΑ!

Ο Τρέι Γιανγκ οδήγησε μέσα σε 3 χρόνια την ομάδα τους στους Τελικούς της Ανατολής και αυτός είναι ο επόμενος μεγάλος σταρ του ΝΒΑ.

Από το ντραφτ του ΝΒΑ το 2018 δύο ονόματα ξεχωρίζουν. Δεν είναι ούτε το νούμερο 1, ούτε το 2. Είναι το 3 και το 5, οι θέσεις που επέλεξαν οι Μάβερικς και οι Χοκς και έπειτα έκαναν mia ανταλλαγή, που θα μείνει για πάντα στην ιστορία. Λούκα Ντόντσιτς και Τρέι Γιανγκ ήρθαν στην ζωή μας, για να φέρουν στο ΝΒΑ ό,τι χρειάζονταν. Τους δύο επόμενους μεγάλους σταρ του ΝΒΑ.

Και όσο και αν ο Ντόντσιτς είναι πιο... φωτογενής και τραβάει την προσοχή με το ταλέντο του και την συμπεριφορά του, ο Γιανγκ πιο αθόρυβα κατάφερε και οδήγησε την ομάδα του μέχρι την κορυφή. Πιο γρήγορα από τον Λούκα κατάφερε και έκανε την ομάδα του πρωταγωνίστρια, με μια πολύ μεγάλη επιτυχία και έχοντας τον δρόμο ανοιχτό και για ακόμα μεγαλύτερη.

Η σειρά που έκανε κόντρα στους Σίξερς είναι πέρα από κάθε φαντασία. Έχουμε δει πάρα πολλούς παίκτες να αγχώνονται στην μεγάλη σκηνή των playoffs, αλλά αυτό δεν ισχύει για τον Γιανγκ. Κόντρα στους Σίξερς έκανε μυθικά παιχνίδια, με 29 πόντους κατά μέσο όρο, 2,6 ριμπάουντ, 10,9 ασίστ και ηγετικές εμφανίσεις, οδηγώντας όλη την ομάδα του.

Όχι μόνο βγήκε μπροστά για την ομάδα του, αλλά το έκανε στις δύο πιο εχθρικές έδρες του ΝΒΑ. Στην Νέα Υόρκη και στην Φιλαντέλφια, με τους οπαδούς σε αυτά τα δύο μέρη να είναι γνωστοί για τις δυσκολίες που δημιουργούν στους παίκτες στο παρκέ. Ξεκίνησε την πορεία του με ένα μεγάλο καλάθι, το οποίο έκανε την Νέα Υόρκη να σωπάσει, ξεσήκωσε εναντίον του, τους οπαδούς, αλλά στάθηκε στο ύψος του. Δεν δίστασε, δεν επηρεάστηκε και έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής.

«Δεν έχει φόβο. Οι αντίπαλοι πρέπει πάντα να έχουν το νου τους. Θα πάρει το σουτ, άσχετα με το πόσα έχει χάσει», σχολίασε ο Νέιτ ΜακΜίλαν. Ο προπονητής της ομάδας που μέσα σε 16 εβδομάδες άλλαξε την μοίρα του Οργανισμού. Οι Χοκς έκαναν καλές επιλογές στην offseason, προσπάθησαν να δώσουν βοήθειες στον Γιανγκ, αλλά στην αρχή τίποτα δεν έμοιαζε να λειτουργεί.

Ακόμα στο ρούκι συμβόλαιο του ο νεαρός Αμερικανός, έψαχνε μια βοήθεια για να μην σπαταλά τις εμφανίσεις του, σε μια ομάδα δίχως προοπτική. Η Ατλάντα αποφάσισε πως θέλει να του την δώσει και το έκανε με τον καλύτερο τρόπο. Ο ΜακΜίλαν πήγε και έφερε άλλο αέρα. Οι Χοκς μεταμορφώθηκαν, όλα μπήκαν στην θέση τους και τίποτα δεν μοιάζει με την αρχή της σεζόν.

Ο Τρέι Γιανγκ μπορεί να μην έχει το hype του Ντόντσιτς, αλλά έφτασε πιο γρήγορα από αυτόν σε μια μεγάλη επιτυχία και το έκανε και με τον δύσκολο τρόπο. Το ΝΒΑ επιλέγει τα... αγαπημένα του παιδιά με περίεργα κριτήρια, αλλά στο τέλος της ομάδας μπορείς και να το κερδίσεις στο παρκέ. Ο Γιανγκ αυτό αποφάσισε να κάνει. Κέρδισε μόνος του την θέση του. Έκλεισε στόματα και το έκανε καθαρά μπασκετικά.

Βγήκε στο παρκέ και έδειξε σε όλους ότι αξίζει την θέση του μεταξύ των κορυφαίων. Μπορεί στο Game 7 να μην είχε καλά στατιστικά, αλλά κατάφερε να βάλει κρίσιμα καλάθια και έχει απάντηση σε αυτό. «Δεν είναι πόσα πετυχαίνεις, αλλά πότε». Ο ταλαντούχος γκαρντ ξέρει ότι μπορεί να μην είναι το αγαπημένο παιδί της λίγκας, αλλά επιβάλει τον εαυτό το μεταξύ των κορυφαίων και το κάνει με απόλυτο τρόπο.

Πλέον, μπροστά τους είναι οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Γιανγκ και η ομάδα του είναι μπροστά σε με τεράστια πρόκληση, αλλά το ίδιο ισχύει και για τους αντιπάλους τους. Ο νεαρός θα βγει για ακόμα μια φορά να κάνει το παιχνίδι του, αλλά το ίδιο θα κάνει και ο Έλληνας σταρ και η παρέα του. Που δεν είναι πια στα 21 του, είναι 26, δύο φορές MVP και είναι ξεκάθαρο ότι θέλει αυτόν τον φετινό τίτλο. Και οι δύο ομάδες έπρεπε να παίξουν κόντρα στα προγνωστικά, να κάνουν υπερβάσεις, αλλά τώρα είναι εδώ.

Ο ηγέτης του Μιλγουόκι, θα βρει απέναντι του τον ψυχωμένο πιτσιρικά και η σειρά των Τελικών δεν θα μπορούσε να είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι Χοκς έγιναν η πρώτη ομάδα που πάνε στους Τελικούς της Ανατολής, δίχως να έχουν All Star παίκτη, κάτι που είχε να γίνει από τους Πέισερς το 1994.

Η επιλογή του Γιανγκ ήταν η απόφαση που άλλαξε την ιστορία για τους Χοκς και όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Η ομάδα παίρνει τα credits επειδή έκανε επιλογές για να τον βοηθήσει και να μην τον κάψει, ενώ ο νεαρός ήξερε ότι έχει ανταγωνισμό, αλλά έβαλε μόνος του, με την αξία του τον εαυτό του μεταξύ των κορυφαίων.

Trae Young has had a legacy building playoff run.

And it’s only his first time here.

❄️

Reliving some of his best moments. pic.twitter.com/mmDd2aiWtP