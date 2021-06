NBA: Πρόστιμο 35 χιλ. στον Εμπίντ, χάνει το Game 7 o Μπρούνο Φερνάντο (pic & vid)

O Τζοέλ Εμπίντ καλείται να πληρώσει ακριβά την αψιμαχία με τον Τζον Κόλινς στο Game 6 των Σίξερς με τους Χοκς.

Η αψιμαχία του Τζοέλ Εμπίντ με τον Τζον Κόλινς, στο Game 6 των Χοκς με τους Σίξερς, κόστισε στον σέντερ της Φιλαντέλφια 35 χιλιάδες δολάρια. Αυτό ήταν το πρόστιμο που του επιβλήθηκε, ενόψει του αποψινού Game 7 ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Αντίθετα, ο Μπρούνο Φερνάντο της Ατλάντα θα δει το Game 7 από τον πάγκο, αφού τιμωρήθηκε για ένα ματς, επειδή (όντας αναπληρωματικός) μπήκε στο παρκέ για να επέμβει στον καυγά των δύο παικτών.

76ers‘ Joel Embiid has been fined $35,000 by NBA for altercation with Hawks‘ John Collins in Game 6. Atlanta's Bruno Fernando suspended one game for running onto court.