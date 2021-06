Μπρούκλιν Νετς: Ο Ντινγουίντι θέλει να δοκιμάσει την free agency (pic)

Ο Σπένσερ Ντινγουίντι αναμένεται να αρνηθεί το opt-in των 12,3 εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να δοκιμάσει την τύχη του στην free agency.

Ο 28χρονος γκαρντ ταλαιπωρήθηκε φέτος από σοβαρό τραυματισμό με αποτέλεσμα να χάσει τη σεζόν και να μην μπορεί να βοηθήσει καθόλου τους Μπρούκλιν Νετς.

Φέτος έχει τη δυνατότητα να κάνει opt-in στο συμβόλαιό του και να παραμείνει για έναν ακόμη χρόνο στους Νετς λαμβάνοντας 12,3 εκατομμύρια δολάρια.

Όμως, όπως ανέφερε και ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι αναμένεται να πει «όχι» στο Μπρούκλιν προκειμένου να... βγει στην free agency του ΝΒΑ.

Συνολικά ο Ντινγουίντι έχει αγωνιστεί σε 320 ματς του ΝΒΑ έχοντας κατά μέσο όρο 12,9 πόντους, 5 ασίστ και 2,8 ριμπάουντ σουτάροντας με 41% εντός παιδιάς και 79% στις βολές.

