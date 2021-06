Σαν σήμερα: Το «the block» του Λεμπρόν που «σφράγισε» τον τίτλο των Καβαλίερς! (vids)

Πριν από 5 χρόνια, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγραφε την δική του ιστορία στους τελικούς του ΝΒΑ, χάρη σε ένα εκπληκτικό μπλοκ στον Αντρέ Ιγκουοντάλα.

Ήταν το 7ο ματς της σειράς μεταξύ των Ουόριορς και των Καβαλίερς, όταν ο «Βασιλιάς» αποφάσισε να δώσει το δικό του... χρώμα και να υπογράψει έναν μεγάλο τίτλο.

Με το σκορ στο 89-89 και με λιγότερα από δύο λεπτά να απομένουν για το τέλος του αγώνα, ο Στεφ Κάρι έδωσε την ασίστ στον Ιγκουοντάλα, ο οποίος έφυγε στον αιφνιδιασμό, αλλά υπολόγιζε χωρίς τον ΛεΜπρόν και την θέληση του για διάκριση.

Ο «Βασιλιάς» του ΝΒΑ «πέταξε» σχεδόν από πάνω του και του έκανε με μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα κρατώντας τους Ουόριορς στο «μηδέν» για περισσότερα από 4 λεπτά.

Η συνέχεια είχε ένα μεγάλο τρίποντο του Ίρβινγκ στα 52'' και οι Καβαλίερς κατάφεραν να «κλειδώσουν» τον πρώτο τίτλο της ιστορίας τους με 93-89.

Θυμηθείτε τι ακριβώς έκανε ο ΛεΜπρον:

“CLEVELAND, THIS IS FOR YOU!”



FIVE YEARS AGO TODAY

LeBron’s Block

Kyrie’s Shot

The 3-1 Comeback

A Cavs Championship

End of a 52 Year Droughtpic.twitter.com/0MTSIyrQ5u