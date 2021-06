Λου: Το... παράσημο των δύο επιστροφών και ο... μέτρ στο να τελειώνει σειρές! (pics)

O Tάιρον Λου έφτασε στο 12-1 όταν χρειάζεται να τελειώσει σειρά και είναι κορυφαίος στην ιστορία σε αυτήν την κατηγορία.

Άκουσε πολλά κατά τη διάρκεια της σεζόν και ειδικά όταν οι Κλίπερς βρέθηκαν πίσω με 2-0 κόντρα σε Μάβερικς και Τζαζ.

Ωστόσο ο Τάιρον Λου κράτησε την ψυχραιμία του όπως και η ομάδα του, η οποία για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια θα βρεθεί στους τελικούς Δύσης.

Μετά την ανατροπή από το -25 και την πρόκριση με έναν φοβερό Μαν, ο Λου έχει ρεκόρ 12-1 όταν μπορεί να τελειώσει μια σειρά και να προκριθεί. Αυτό είναι και το κορυφαίο ρεκόρ στην ιστορία.

Επιπλέον για πρώτη φορά προπονητής επιστρέφει δύο φορές σε σειρά που έχει βρεθεί πίσω με 2-0 και παίρνει την πρόκριση

