Χοκς - Σίξερς: Τσαμπουκάς Εμπίντ-Κόλινς, ήρθαν μούρη με μούρη! (vid)

Εμπίντ και Κόλινς δεν ήταν ήρεμοι στο ματς των Σίξερς με τους Χοκς.

Ένταση είχαμε στο Χοκς-Σίξερς με πρωταγωνιστές τον Εμπίντ και τον Κόλινς.

Ο ψηλός των Χοκς έσπρωξε τον Καμερουνέζο και ενώ οι δύο τους ήταν στο παρκέ, ο Εμπίντ σηκώθηκε και κόλλησε το πρόσωπο του σε εκείνο του αντιπάλου. Η κατάσταση μαζεύτηκε γρήγορα, δεν είχαμε κάποιο χτύπημα, με τους διαιτητές να δίνουν από μια τεχνική για τον καυγά.

Δείτε τι έγινε.

Joel Embiid and John Collins in each other's faces late in the fourth. pic.twitter.com/vJooBJD8Ea