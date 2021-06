Αντετοκούνμπο: Όσο προχωρά η σειρά με τους Νετς, τόσο πλησιάζει στο καλάθι! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατάλαβε προφανώς το μυστικό και όσο περνούν τα παιχνίδια με τους Νετς, τόσο πλησιάζει και την ρακέτα.

Οι Μπακς είναι... ολοζώντανοι στην σειρά με τους Νετς, αποφασισμένοι να μην αφήσουν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Αυτή η σειρά μοιάζει πιο τρελή από κάθε άλλη, αφού σε κάθε αγώνα έχουμε άλλη ομάδα και άλλο πρωταγωνιστή.

Στο πιο κρίσιμο, μέχρι το επόμενο, παιχνίδι το Μιλγουόκι ήταν εξαιρετικό και πήρε τεράστια νίκη με 104-89, με Αντετοκούνμπο και Μίντλετον να είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τον Γιάννη και την πορεία του μέχρι τώρα στην σειρά. Η κριτική είναι τεράστια, είτε για την άμυνα, είτε για την επίθεση, είτε για τις βολές.

Πάντως είναι γεγονός ότι και εκείνος ψάχνει την καλύτερη λύση για την ομάδα του. Ξεκίνησε να σουτάρει αρκετά, κατάλαβε ότι αυτό δεν λειτουργεί και όσο περνούν τα παιχνίδια αυτό αλλάζει.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Game 1 είχε μέσο όρο απόστασης των σουτ του, σχεδόν τρία μέτρα και πλέον στο Game 6 είναι ο μέσο όρος αυτός σχεδόν στο μισό. Ο Έλληνας σταρ πλησιάζει όλο και περισσότερο το καλάθι, γίνεται επιθετικός από κοντά, κάτι που τον βοηθάει στο να σκοράρει με συνέπεια.

Στο 6ο παιχνίδι είχε 30 πόντους, 17 ριμπάουντ, 3 ασίστ, με 12/20 σουτ.

Giannis Average Shot Distance This Series



Game 1: 10.1 Feet

Game 2: 11.2

Game 3: 12.2

Game 4: 8.9

Game 5: 9.2

Game 6: 5.6*



*His shortest of the playoffs pic.twitter.com/qwBDk4e0Gf