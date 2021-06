MακΚόλουμ σε Γιάννη: «Δεν γίνεται να μην μαρκάρεις τον Ντουράντ» (pic)

Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ πέταξε τη... σπόντα του για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού θεωρεί πως θα έπρεπε να μαρκάρει τον Κέβιν Ντουράντ.

Ο Κέβιν Ντουράντ έκανε απίθανα πράγματα κόντρα στους Μπακς με 49 πόντους, 17 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε 48 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, οδηγώντας τους Νετς στη νίκη και το 3-2 στη σειρά.

Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ που είδε το ματς, έριξε τα... καρφιά του προς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αναφέροντας πως θα έπρεπε να μαρκάρει τον KD, αφού είναι και μέλος της καλύτερης αμυντικής πεντάδας.

«Είσαι στην κορυφαία αμυντική πεντάδα και δεν πας να μαρκάρεις τον Ντουράντ», έγραψε στο twitter και έδειξε να μην μπορεί να καταλάβει πως ένας εκ των κορυφαίων αμυντικών στη λίγκα δεν ανέλαβε το μαρκάρισμα ενός από τους καλύτερους σκόρερ στην ιστορία.

Bruh first team all defense and ain’t go check easy$ 🤔