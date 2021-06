Αντετοκούνμπο: Πρώτος στους ψήφους για την καλύτερη πεντάδα με 100/100! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιλέχθηκε για 3η σερί σεζόν στην καλύτερη πεντάδα κάνοντας το... απόλυτο στους ψήφους!

2019, 2020, 2021! Τρεις σερί χρονιές που ο Έλληνας σούπερ σταρ επιλέγεται στην καλύτερη πεντάδα του ΝΒΑ.

Μάλιστα όχι μόνο επιλέχθηκε αλλά φρόντισε να μαζέψει και τις περισσότερες ψήφους όσον αφορά την All NBA Team έχοντας το απόλυτο 100/100!

Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν δεύτερος στη σχετική ψηφοφορίας με 99/100 (99 ψήφοι για την πρώτη πεντάδα και μία για την δεύτερη) ενώ στην 3η θέση βρέθηκε ο Στεφ Κάρι με 98 ψήφους για την πρώτη πεντάδα και δύο για την δεύτερη.

Center Nikola Jokić, the 2020-21 Kia NBA Most Valuable Player, and two-time MVPs Giannis Antetokounmpo and Stephen Curry lead the 2020-21 All-NBA First Team.



More https://t.co/2dPWFu5npB



The voting results for the 2020-21 All-NBA Team are below pic.twitter.com/TQ7thkKhDI