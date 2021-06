Σερί 16-2 από τους Μπακς, όταν ο Γιάννης έπαιξε ως σέντερ στο 1ο ημίχρονο με τους Νετς! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δοκιμάστηκε στη θέση του σέντερ και έκανε την διαφορά.

Οι Μπακς πέρασαν στην αντεπίθεση κόντρα στους Νετς, έφεραν την σειρά στα ίσια και για να γίνει αυτό άλλαξαν όλο το αρχικό σκεπτικό τους. Και πως αλλιώς, αφού δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ στα δύο πρώτα ματς.

Πλέον, η άμυνα των «Ελαφιών» έχει γίνει ιδιαίτερα σκληρή, στα όρια του φάουλ, για να καταφέρουν να περιορίσουν το επιθετικό ταλέντο του Μπρούκλιν. Παράλληλα, μια μεγάλη αλλαγή είναι ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δοκιμάστηκε στην θέση του σέντερ, με το αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό.

Ο Έλληνας σταρ όση ώρα βρέθηκε μέσα στην ρακέτα στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του είχε σερί 16-2, με το πείραμα να πετυχαίνει.

Πολλές είναι οι φωνές που λένε πως αυτή η δοκιμή έπρεπε να έχει γίνει καιρό, ειδικά όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δυσκολεύεται πάρα πολύ με τα σουτ του από την περίμετρο.

Ο «Greek Freak» στην σειρά με τους Νετς έχει μόλις 18,1% στο τρίποντο, με 4/21 σουτ τριών πόντων και δείχνοντας ότι παίρνει όσα του δίνει η άμυνα, αλλά χωρίς επιτυχία. Το να γεμίσει την ρακέτα των «Ελαφιών» είναι μια λύση, η οποία μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για την συνέχεια των playoffs.

The Bucks went on a 16-2 run with Giannis at center in the first half. pic.twitter.com/OnvvBp5ZO2