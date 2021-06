Αντετοκούνμπο για τον Τάκερ: «Τα κάνει δύσκολα για τον Ντουράντ, μας πιέζει να γίνουμε καλύτεροι» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποθέωσε τον Πι Τζέι Τάκερ για την άμυνά του στον Κέβιν Ντουράντ, ενώ εξήγησε ότι στόχος των Μιλγουόκι Μπακς είναι μία νίκη στο Μπρούκλιν.

Η ένταση του αγώνα ήταν μεγάλη. Ο Πι Τζέι Τάκερ ήταν το.. καύσιμο που αναζητούσαν οι Μιλγουόκι Μπακς. Η άμυνα του, λίγο πιο πάνω από το όριο του κανονικού, επάνω στον Κέβιν Ντουράντ, αποτέλεσε κομβικό σημείο για την ισοφάριση της ημιτελικής σειράς.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά την επικράτηση των Μπακς με σκορ 107-96 να μιλάει για τον συμπαίκτη του: «Τα κάνει δύσκολα για τον Κέβιν Ντουράντ. Μας μιλάει στο γήπεδο, είναι ηγέτης, μας πιέζει να γίνουμε καλύτεροι. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι του οργανισμού».

Ο Giannis αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Καϊρί Ίρβινγκ, εξηγώντας: «Νόμιζα ότι χτύπησε στη βουβωνική χώρα και όταν πήγα στα αποδυτήρια, στο ημίχρονο, έμαθα ότι υπέστη διάστρεμμα. Του εύχομαι να γυρίσει σύντομα, να είναι έτοιμος για το game 5.

Αλλά εμείς πρέπει να κοιτάξουμε την ομάδα μας. Να είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχοι μας, να το διασκεδάζουμε και να κερδίσουμε ματς. Παίξαμε μαζί, το διασκεδάσαμε, κάναμε τη δουλειά μας. Πάμε στο Μπρούκλιν για να πάρουμε την επόμενη νίκη».

“[P.J.] keeps making everything tough on KD. He’s a big piece of this organization and this team.”



