Nας για Έρικσεν: «Έφερες τόσο μεγάλη χαρά στη ζωή μου, ταχεία ανάρρωση Κρίστιαν» (pic)

O Στιβ Νας που έχει ιδιαίτερη σχέση με τον Κρίστιαν Έρικσεν από τα χρόνια που ο ηγέτης της Δανίας αγωνιζόταν στην Τότεναμ, του έστειλε την αγάπη και τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση.

Όλος ο πλανήτης συγκλονίστηκε από τα όσα διαδραματίστηκαν στο ματς της Δανίας με τη Φινλανδία και τη στιγμή που ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε στο χορτάρι, δίχως τις αισθήσεις του.

Με τεχνητή αναπνοή κι απινιδωτή τον επανέφεραν στη ζωή μετά την έγκυρη επέμβαση του αρχηγού της Δανίας και ήρωα της βραδιάς, Σίμον Κιάερ αρχικά και των γιατρών στη συνέχεια.

Ο γίγαντας Κρίστιαν έστειλε μήνυμα στους συμπαίκτες του από το νοσοκομείο για να τους πει πως είναι καλά και να συνεχίσουν το ματς, ενώ ο γιατρός της εθνικής Δανίας, Μόρτεν Μπόεσεν, μίλησε για τα συγκλονιστικά λεπτά κατά τα οποία με τη βοήθεια των υπόλοιπων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έφεραν πίσω στη ζωή τον Κρίστιαν.

O Στιβ Νας που έχει βάλει στόχο το πρωτάθλημα ως προπονητής των Νετς, είναι γνωστός και για την αγάπη του για το ποδόσφαιρο, ενώ αποτελεί υποστηρικτή της Τότεναμ και υπάρχουν πολλά videos στα οποία πανηγυρίζει τα γκολ τους.

Η σχέση του με τον Κρίστιαν Έρικσεν είναι ιδιαίτερη, με τους δύο άνδρες να γνωρίζονται καλά από τότε που ο Δανός έπαιζε στους «πετεινούς».

Ο Καναδός μέσω ανάρτησης του έστειλε την αγάπη του στον Κρίστιαν μαζί με ευχές για ταχεία ανάρρωση.«Όλα τα συναισθήματα απόψε. Αυτός ο άνθρωπος έδωσε τόσο μεγάλη χαρά στη ζωή μου. Ταχεία ανάρρωση Κρίστιαν», έγραψε.

The whole spectrum of emotions today. This guy has brought so much joy to my life. Get well soon Chris!!! @ChrisEriksen8 pic.twitter.com/HtCCxrAt8w