Νετς - Μπακς: Το ΝΒΑ... τελείωσε τον σωματοφύλακα του Ντουράντ που έσπρωξε τον Τάκερ! (vid)

Ο σωματοφύλακας του Ντουράντ που έσπρωξε τον Τάκερ δεν θα ξαναδουλέψει σε άλλο ματς της σειράς Νετς-Μπακς μετά από απόφαση του ΝΒΑ.

Για άλλη μια φορά το ΝΒΑ αναλαμβάνει δράση για να διορθώσει τα κακώς κείμενα. Ο Κέβιν Ντουράντ και ο Πι Τζέι Τάκερ επιδόθηκαν σε μία απίστευτη... κοκορομαχία, στο Game 3 των Μπακς με τους Νετς.

Αυτό οδήγησε τον σωματοφύλακα του KD να μπει στο παρκέ και να σπρώξει τον φόργουορντ του Μιλγουόκι, σε μια κίνηση που έφερε μεγάλες αντιδράσεις.

Η κορυφαία λίγκα δεν άφησε έτσι το θέμα και έτσι μετά από έρευνα του περιστατικού, πήρε την απόφαση να... τελειώσει τον σωματοφύλακα του ηγέτη των Νετς τόσο από τα ματς της σειράς στο Μπρούκλιν, όσο και στο Μιλγουόκι.

The security guard who made contact with P.J. Tucker is not allowed to work any more games in Milwaukee pic.twitter.com/IXXF2DQaDa